Visita de escolares al ayuntamiento de Mollerussa

Cerca de 50 alumnas y alumnas de 3º de Primaria de la Escola Pompeu Fabra de Mollerussa visitaron ayer el consistorio de la capital del Pla, donde fueron recibidos por el alcalde, Marc Solsona. La visita sirvió para poner punto final al proyecto que los estudiantes han llevado a cabo durante las últimas semanas para conocer a fondo la ciudad y sus equipamientos. Los escolares también pudieron simular la celebración de un pleno municipal y el alcalde les ofreció una explicación sobre la historia de la ciudad a través del mural que viste la sala de plenos.