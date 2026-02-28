Los accidentes laborales mortales en Cataluña crecen un 50% en enero

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Catalunya registró 12 accidentes laborales mortales en enero, un 50% más que en el mismo mes en 2025. Según el Observatori del Treball, 9 de los accidentes se produjeron durante la jornada de trabajo, mientras que tres fueron in itinere. Pese al incremento de la mortalidad, la siniestralidad global retrocedió. En su conjunto, en enero se notificaron 12.227 accidentes. Los accidentes leves en jornada laboral cayeron hasta los 6.416 (- 10,2%) y los graves hasta los 38 (-9,5%). También bajaron los accidentes in itinere, con 1.578 casos (-3,2%).