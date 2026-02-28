Almacelles inicia el programa de actos de la Festa de l’Aigua

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Almacelles ha reconocido la trayectoria del centro de Sant Joan de Déu Terres Lleida de la localidad con la concesión de la mención Melcior de Guàrdia dentro de los actos del programa de la Festa de l'Aigua que comenzó ayer hasta el lunes. Recogió el galardón Núria Martínez, del equipo de solidaridad. El principal acto para celebrar la llegada del agua de riego a la localidad será mañana con el desfile de carrozas.