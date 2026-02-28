Aremi, 50 años mirando al futuro

Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

La asociación leridana Aremi, dedicada a acompañar a personas con discapacidad cerebral y pluridiscapacidad a lo largo de toda su vida, celebró ayer en la Diputación su 50º aniversario con una jornada matinal que sirvió para presentar su programa de actividades previsto para 2026 y anunciar varias novedades con las que la entidad quiere aumentar su visibilidad. Bajo el lema Una llavor que no para de crèixer, el acto puso el foco tanto en la trayectoria de Aremi como en sus retos de futuro.

La jornada arrancó con una actuación del violonchelista Hugo Herraiz y el guitarrista Carles Herraiz, que dieron paso a la presidenta de Aremi, Maria Mercè Batlle, quien recordó los inicios de la entidad en 1976, cuando “un grupo de familias impulsó un servicio en la ciudad pensado para personas con grandes discapacidades”, subrayó.

Durante la sesión se dio a conocer la hoja de ruta para este 2026, un año de aniversario en el que la entidad ha preparado un calendario repleto de iniciativas con una doble finalidad: “visibilizar nuestra labor y captar fondos”, señaló Elisenda Ros, vicepresidenta de Aremi. Entre las propuestas destacan la Cursa de Bombers de Lleida, prevista para el 12 de abril; un acto institucional del 27 de abril y un concierto del pianista Antoni Tolmos, además de otras actividades. El acto sirvió también para poner sobre la mesa retos pendientes. Batlle alertó de las dificultades para garantizar buenas condiciones laborales a los profesionales de Aremi. “No contamos con el presupuesto necesario”, lamentó. En este contexto, la entidad anunció la creación de un servicio especializado para niños de 0 a 3 años con trastornos del neurodesarrollo, “una etapa clave en la que el cerebro es más plástico”, explicó Elisenda Ros.