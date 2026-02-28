La Casa de la Música da 8 becas a creadores de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Xarxa de Cases de la Música ha cerrado la nueva convocatoria de becas del Programa de Suport a la Creació Musical con más de 800 propuestas musicales recibidas, 39 de estas candidaturas de la Casa de la Música de Lleida, Alt Pirineu i Aran. Esta nueva convocatoria ha concedido más de 100 ayudas a formaciones musicales noveles y emergentes de toda Catalunya valorando que los proyectos fueran propios y singulares, su grado de interés y calidad y el impacto de la ayuda en el desarrollo y profesionalización de la banda o el artista. Estas ayudas dan continuidad a las convocatorias anteriores y se centran en las diferentes líneas como la composición, que recibe el dinero de la SGAE; la grabación en estudio, la producción de directos y la creación de videoclips o cápsulas audiovisuales. En el caso de la Casa de la Música de Lleida, el jurado, formado por técnicos de la Xarxa de Cases de la Música, ha concedido un total de 8 ayudas a formaciones que tendrán la oportunidad de grabar su música en un estudio de sonido profesional, preparar sus directos con un productor, grabar un videoclip y una beca para faciliar el proceso de composición del artista.

Respecto a la ayuda a la composición, la beca en colaboración con la Fundación SGAE dotada con 1.000 euros, ha sido para Mark Boske, cantante y trompetista del Pallars Jussà. En cuanto a la grabación en estudio, dotada con otros 1.000 euros cada una, las galardonadas han sido Helena de Ángeles, artista leridana que fusiona música, teatro y performance; y también para la rapera y freestyler de raíces rurales Ainhara.

Las formaciones seleccionadas para la producción en directo han sido Sin plan y Marc Gairí, que han obtenido 750 cada uno. Por otra parte, las formaciones que recibirán ayudas para el registro de videoclisp son Liberum, una banda de hardcore formada en 2013; y Roger Torné, un cantautor nacido en Terrassa y residente en Lleida. También recibirán ayudas para tocar en directo en el Café Teatre de Lleida los grupos Sin plan y Xens.