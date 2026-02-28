PROYECTO
La iniciativa Lleida Alimenta fomenta la bioeconomia
La iniciativa Lleida Alimenta, impulsada por la Fundació Comunitària Raimat Lleida en colaboración con la Diputación, reunió ayer a cerca de 50 entidades en el parque Agrobiotech de la capital para impulsar proyectos de bioeconomía circular a partir de una jornada de trabajo. La actividad, organizada con la participación del BioHub de Catalunya, buscó fomentar la colaboración entre administraciones, cooperativas y otros agentes económicos a través de talleres, que permitieron avanzar en la definición de nuevos retos vinculados con el territorio y orientados a generar un triple impacto —económico, social y ambiental— y fomentar la competitividad del sector. Elena de Carandini, presidenta de la Fundació Comunitària Raimat Lleida, afirmó que “Lleida Alimenta es un espacio de alianzas donde el territorio se alinea”.