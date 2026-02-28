Les Borges inaugura un espacio de ocio para perros

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La capital de Les Garrigues inauguró ayer un nuevo espacio de ocio para perros como uno de los actos previos a la Fira de Benestar Animal, que empieza hoy y se alargará todo el fin de semana. La zona, habilitada por el ayuntamiento y supervisada por la concejala de Bienestar Animal, Ivette Macià, cuenta con 925 m² y dispone de una pista donde los perros pueden estar sin correa. La edil destacó que el espacio permitirá a los animales socializar de manera segura, reduciendo molestias en otros lugares. “Este espacio será un éxito si los propietarios se comprometen a velar por su correcto uso”, subrayó Macià. El área estará abierta en invierno de 7.00 a 22.00h y de 7.00 a 23.00h en verano.