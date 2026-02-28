Planas pide más apoyo al relevo generacional

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ministro de Agricultura, Luis Planas, anunció ayer que el Gobierno propondrá destinar al menos el 10% del presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) a la incorporación de jóvenes al sector, frente al 6% planteado por la Comisión Europea, al considerar que el relevo generacional es “el reto de los retos” del campo español y europeo. Planas subrayó que dos de cada tres titulares de explotaciones en España estarán en edad de jubilación en 2030 y que solo el 9% de los agricultores tiene menos de 41 años, frente al 12% de media en la UE.