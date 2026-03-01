El Fruiturisme de Aitona recibe cerca de un millar de visitantes este fin de semana

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Aitona ha arrancado este fin de semana el Fruiturisme, que ha recibido cerca de un millar de turistas atraídos por los campos floridos del municipio. La decimoquinta edición de la campaña se alargará hasta el 22 de marzo, este año con la floración adelantada que ha comportado un cambio de fechas.

Entre las novedades de esta edición, destacan la incorporación de 150 nuevas hectáreas de almendros y nuevos espacios y rutas para visitar la floración. El campesino y guía de Fruiturisme Jordi Lopez ha asegurado en declaraciones a la ACN que "si la temperatura y el tiempo nos acompañan, este año la floración será espectacular". También ha explicado que las lluvias y las buenas temperaturas han adelantado el proceso de floración.

Los turistas, aparte del espectáculo natural, también destacan la tarea de los guías que los acompañan en la experiencia. Manel y Anna, vecinos de Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès), explican que "una conocida me recomendó venir a ver la floración, aunque ella no hizo a la visita guiada. Nosotros lo hemos preferido para que nos expliquen toda la tarea que hay detrás. Tenemos que poner en valor el trabajo de los campesinos".

En la misma línea se han expresado Ester y Marta, madre e hija venidas de Castelldefels (Baix Llobregat). "Lo hacen muy bien. Se nota que lo conocen. Te inspiran mucha confianza y te informan de cosas que no puedes encontrar en otro lugar", han explicado. Por su parte, Jordi de Lleida ha apuntado que "muchas personas no sabemos lo que comemos y aquí te explican todo el proceso de obtención de la fruta".

Este año hace 15 años que se inició el proyecto, ya consolidado como una cita imprescindible en el sector del agroturismo, y los organizadores esperan consolidar a los 20.000 visitantes de la edición pasada.

En el marco del 15.º aniversario de la iniciativa, a las 3.500 hectáreas de melocotoneros, nectarinos y paraguayos, este año se añaden 150 de campos de almendros. Esta nueva modalidad también permitirá descubrir Mas Llauradó, la cabaña de piedra seca con la vuelta mayor de Catalunya. Este año también se estrenan rutas personalizadas en vehículos 4x4, así como un perfume exclusivo inspirado en la floración.

Más allá de las novedades, Fruiturisme también apuesta por las actividades ya tradicionales como vermúes, catas y yoga entre campos floridos, así como la experiencia prémium 'Una noche bajo las estrellas'. Una sesentena de personas entre campesinos, guías y voluntarios hacen posible las visitas, que se complementan con la feria agroalimentaria en el pabellón polideportivo y que cuenta con una veintena de productores locales.