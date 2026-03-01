Lleida continúa de Carnaval con celebraciones en todo el territorio

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La celebración del Carnaval ayer en La Bordeta y en municipios como Torrelameu, Torrefarrera, Arbeca, Els Alamús, Térmens, Vila-sana, Puigverd de Lleida, Miralcamp, Sunyer, Bovera, Rosselló, Guimerà, Puiggròs y Sant Llorenç de Montgai, entre otros, llenó de color y música las calles en una edición que tuvo lugar una semana más tarde de lo habitual. En La Bordeta, la fiesta reunió a numerosos participantes en la tradicional rúa que partió de la plaza del Mercat, así como en el concurso de disfraces en el pabellón municipal. La participación fue elevada y el ambiente, plenamente festivo durante toda la tarde. En el resto de municipios que trasladaron la celebración a ayer, los desfiles congregaron a centenares de vecinos, con carrozas, actuaciones musicales y concursos de disfraces que mantuvieron la actividad hasta entrada la noche. Pese al retraso en el calendario, la acogida fue notable y las calles se llenaron de público. El Carnaval todavía tiene recorrido, ya que el próximo fin de semana continuará en otros municipios, como Juneda y Torres de Segre.