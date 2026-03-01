Rosalía, artista mundial del año en los Brit Awards del Reino Unido

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Rosalía se proclamó anoche la artista internacional del año en los Brit Awards, los premios más importantes de la música en el Reino Unido, durante una gala celebrada en Manchester. La artista de Sant Esteve Sesrovires se impuso así a otros grandes nombres como el puertorriqueño Bad Bunny y a estrellas internacionales de la talla de Taylor Swift, Lady Gaga y Sabrina Carpenter. Rosalía acabó revolucionando la fiesta con una espectacular interpretación de Berghain, de su nuevo álbum Lux, acompañada de una orquesta, bailarines y la artista islandesa Björk. Un habitáculo cuadrado en el centro del escenario fue la escenografía elegida para interpretar por primera vez en directo Berghain, pero en una versión de rave.