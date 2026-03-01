Veintidós pasiones en una

Publicado por JORDI BONILLA Creado: Actualizado:

La capital de la Segarra vivió ayer una representación extraordinaria de la Passió con actores y actrices de las 22 pasiones que se celebran en Catalunya durante la Semana Santa. Fue en el marco de la presentación de la temporada de la Federació Catalana de Passions, que reunió a más de 200 personas vinculadas a esta tradición teatral durante toda la jornada.

Los participantes llegaron por la mañana y llevaron a cabo diferentes visitas al patrimonio local, así como un desayuno popular. Al mediodía, tuvo lugar la presentación de la temporada de pasiones en la iglesia de Santa Maria, que incluyó una muestra de cuatro escenas de la Passió de Cervera. Una de ellas fue con el texto y la escenografía de la Passió Medieval, el proyecto que recuperaba la versión en catalán antiguo de 1534 y que se representó en cuatro ocasiones entre 2016 y 2019. La recuperación de este espectáculo quedó paralizada en 2020 por la pandemia junto con la falta de financiación y no se ha vuelto a representar.

Por la tarde, el Gran Teatre de La Passió acogió una función a partir del texto actual de la Passió de Cervera que intercaló los intérpretes habituales con otros llegados de Esparraguera, Olesa de Montserrat, Ulldecona, Cunit o Mataró, entre otras localidades. Estos actores, todos ellos amateurs, se desplazaron varias semanas al teatro cerverino para ensayar, ya que en cada municipio el texto varía.

El objetivo era mostrar la unidad dentro de este movimiento teatral y su dimensión social alrededor del país, tal y como se hizo el año pasado en Montserrat, coincidiendo con el milenario del santuario. De este modo, el acto de ayer sirvió de traspaso entre el Mil·lenari de Montserrat y el de Cervera. El alcalde de Cervera, Jan Pomés, destacó que “es un aniversario que se sumará a otro el año que viene con los 550 años de la Passió de Cervera”. Cabe recordar que se trata de la pasión más antigua de toda Europa, iniciada en 1477.

Novedades en la escena de la Resurrección y nuevos actores

La Passió de Cervera arrancará su temporada regular el próximo sábado, 7 de marzo. Habrá seis representaciones entre marzo y abril, todas ellas en horario de tarde los días 7, 14, 21 y 28 de marzo y 3 y 11 de abril.Estos días se están terminando de perfilar las novedades escenográficas, especialmente en la escena de la Resurrección de Cristo, que tendrá mayor espectacularidad aprovechando los recursos que ofrece el nuevo escenario. Aun así, los directores no quisieron dar más detalles, emplazando al público a las funciones.Encima del escenario también habrá caras nuevas. Se estrenan una Marta y un Sant Joan, hijo de actores que interpretaron a Jesús y a la virgen María en ediciones anteriores de la obra.