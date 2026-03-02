Fallece la artista audiovisual Eugènia Balcells con 82 años

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La artista Eugènia Balcells ha fallecido a los 82 años, según avanzó el diario Ara. Balcells fue pionera del cine experimental y del arte audiovisual en Catalunya. Nacida en Barcelona en 1943, se trasladó a Nueva York en 1968. Vivió durante muchos años en EEUU pero también pasó épocas residiendo a caballo entre ambas ciudades. Sus instalaciones se han expuesto en Nueva York, pero también en el Museu Nacional d’Arte de Catalunya (MNAC), en el Museu d’Arte Contemporani de Barcelona (Macba) o en el Museo Reina Sofía de Madrid. En 2010 recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas de la Generalitat y en 2025 fue galardonada con la Creu de Sant Jordi. De orientación conceptual, su obra está formada por vídeos, cine experimental, instalaciones y montajes en los que utilizaba material publicitario y fotográfico, así como sonido.