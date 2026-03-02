Multitudinaria Festa de l’Aigua

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Más de 3.000 personas se reunieron ayer para ver el 70 Concurs de Carrosses y la XIII edición de la Desfilada de Comparses con motivo de la celebración de la Festa de l'Aigua de Almacelles. En total, participaron en el recorrido dieciséis grupos con tres carrozas locales y dos comparsa foráneas y otras dos locales.

La jornada comenzó por la mañana con un concurso de pintura rápida y un concurso de colles sardanistes, aunque el plato fuerte tuvo lugar por la tarde con el tradicional desfile que siempre congrega a miles de personas tanto de la localidad como de la Franja, según explicaron fuentes municipales.

En cuanto a las carrozas ganadoras, el primer premio se lo llevó Les Feres de la Clamor, del Ateneu La Boira, el segundo, Els Guardians del Mar de Sant Joan de Déu Terres de Lleida y el tercer galardon recayó en Egipcikings de la Colla Els Despenayts. Por lo que respecta a las comparsas, el primer puesto se lo llevó Els Espantaocells de la Associació Mes que Festa, de Lleida. El segundo premio lo obtuvo la comparsa Locomotora Steampunk, de los Hijos del Humo; y el tercero fue también para Les Feres de la Clamor del Ateneu La Boira.

Con la Festa de l’Aigua se conmemora la llegada del regadío al municipio gracias al canal de Aragón y Catalunya, uno de los riegos centenarios e históricos de Lleida que abastece más de 100.000 hectáreas de Huesca y Lleida. Fue el 2 de marzo de 1910, hace 116 años.

La primera Festa de l’Aigua se celebró el 19 de octubre de 1913, una vez finalizada la cosecha. Hasta el año 1925 la fiesta no se volvió a celebrar, ya el día 2 de marzo, coincidiendo con la llegada del agua al municipio. Dejó de conmemorarse entre 1931 y 1948 por diversas causas políticas y la Guerra Civil y sus consecuencias. Ya en 1949 se retomó la celebración.

Inauguran 11 habitaciones para 21 personas en la residencia municipal

Hoy será el último día de celebraciones, que comenzaron el pasado viernes 27 con varios conciertos y representaciones teatrales. El principal acto tras la misa en la iglesia de la Mercè será la inauguración de las once nuevas habitaciones que podrán ocupar 21 personas de la tercera edad. Las nuevas estancias ya estaban terminadas en 2023, pero las continuas crisis municipales con el trasfondo de la gestión de este servicio han demorado el estreno más de dos años durante los que han permanecido cerradas, según indicaron responsables del consistorio. Para su construcción se han invertido fondos municipales aunque también se ha contado con ayudas de la Diputación. La Generalitat ha sido la que ha certificado que las instalaciones están correctamente habilitadas y les ha dado luz verde por lo que se puede proceder a su inauguración y asignación. las mismas fuentes indicaron que para optar a estas nuevas plazas hay una larga lista de peticiones que podrían rozar el centenar. La adjudicación de las plazas recae en la Generalitat que las otorgará siguiendo el orden de inscripción que han hecho las familias y las personas mayores para poder tener una habitación en el centro residencial. Cabe recordar que este nuevo paso se da tras llegar a la alcaldía Antoni Arnó, que sustituye a Vanesa Olivart (Junts) que dimitió el pasado mes por cuestiones de salud. Junts gobierna el ayuntamiento en minoría.