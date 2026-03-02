Tarragona sale a la calle para pedir más atención a los ictus

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Medio millar de personas se concentraron ayer en Tarragona para exigir una atención continuada a los casos de ictus en el hospital Juan XXIII. El reciente anuncio del departamento de Salud de alargar el servicio de trombectomías al fin de semana no es “suficiente” para la Plataforma Camp de Tarragona por la Sanidad Pública ni la Federación de Asociaciones de Vecinos de Tarragona (FAVT). Pidieron que se redistribuyan profesionales médicos de otros centros para garantizar el servicio las 24 horas del día. “El ictus no tiene horario”, dijo Alfonso López, presidente de la FAVT. La concentración reunió a representantes políticos de ERC, Comuns y Junts, que cargaron contra la Generalitat por lo que consideran un “agravio comparativo” de Tarragona, a la que se une el caso de Lleida, con servicio solo cinco horas al día de lunes a viernes (ver desglose). La semana pasasda, Salud anunció que el servicio se dará en Tarragona cada día de la semana, en de 8 a 20 horas. Doce horas que las entidades convocantes ven “insuficientes”. López dijo: “Entendemos que no hay especialistas para todo el mundo, pero por qué en Girona y Barcelona está cubierto al 100%? Que los compartan y que no nos perjudiquen como siempre a Tarragona”.

Desde Junts, el diputado de La Seu d’Urgell Jordi Fàbrega recordó que los días 11 y 12 de marzo se votará una moción en el Parlament de Catalunya sobre esta cuestión. Raquel Sans, de Esquerra, insistió en poner “toda la presión” en esta cuestión ante una “posible negociación de presupuestos abierta”.

El Govern promete tratarlos las 24 horas en Lleida

De la misma forma que en Lleida, el servicio de trombectomías mecánicas para tratar los ictus graves está limitado en Tarragona, donde funciona durante 12 horas diarias de lunes a viernes, de 8.00 a 20.00 horas. En Lleida, en cambio, solo se pueden llevar a cabo durante cinco horas, de 9.00 a 14.00 horas. El Govern se ha comprometido a garantizar el tratamiento ininterrumpido en Lleida, al incluirlo como una de las inversiones territoriales del pacto con los Comuns para que estos den luz verde a unos presupuestos que también necesitan el aval de ERC. Tanto la Paeria como la Diputación aprobaron declaraciones institucionales para reclamar la ampliación del servicio a las 24 horas de los 365 días, con el apoyo de todos los grupos. Salud ya admitió el pasado octubre que este horario limitado “resulta insuficiente”, y afirmó que la ampliación a las 24 horas estaba “contemplada”. No obstante, la consellera de Salud, Olga Pané, afirmó un mes después que no veía viable por ahora ampliar el servicio en el hospital Arnau de Vilanova, argumentando que la mortalidad en Lleida por infartos cerebrales es menor que la media catalana y, además, que faltan profesionales. Ese mismo día señaló que uno de sus objetivos era ampliar el tratamiento a 12 horas diarias en Lleida y Tarragona.