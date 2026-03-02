Un Poesia Lleida más visual

Ya avisó hace poco más de quince días la poeta y gestora cultural Meritxell Cucurella-Jorba, en la presentación del nuevo Poesia Lleida, que “no será un festival fácil”. La nueva codirectora del certamen, junto al artista y museógrafo leridano Anselm Ros, avanzó que la sexta edición de esta cita poética dará un “giro radical” a lo que se entiende por un festival de poesía al uso. Y para muestra, la singular jornada inaugural, ayer domingo, que culminó con un concierto de flamenco contemporáneo del cantaor Niño de Elche en el Teatre de l'Escorxador.

El Poesia Lleida se desarrollará hasta el 22 de marzo con un extenso cartel de actividades, con unas 25 propuestas repartidas por una veintena de espacios públicos y privados de la ciudad, además de la complicidad de 25 comercios, que durante el transcurso del festival lucirán versos estampados en sus escaparates. El certamen también pondrá el acento en sendos homenajes al poeta leridano Carles Hac Mor (a los diez años de su muerte) y al polifacético artista y actor Àngel Jové, fallecido hace poco más de dos. Fue precisamente el arte y figura de Jové los que abrieron ayer a primera hora el Poesia Lleida en el Morera Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida. Anselm Ros y el director de la pinacoteca, Jesús Navarro, presentaron La mirada perduda, una proyección en el Atri Digital del edificio con imágenes de la experiencia fotográfica que protagonizó Jové el año 2000, cuando se encerró en el Dipòsit de l’Aigua de Lleida para una exposición que al final nunca se llevó a cabo. Podrá visitarse hasta el 22 de marzo, igual como la muestra fotográfica en la 2ª planta del museo, de título tan propio como poético, Lo ricomençament etern dels insurrectes, que recuerda a través de fotos Polaroid el recorrido físico y mental de Jové y sus amigos Benet Rossell y Carles Hac Mor en 1989 por Les Garrigues, el Segrià, el Baix Cinca, el Matarranya y el Urgell.

Tras el Morera, el Poesia Lleida se trasladó al Centre d’Art la Panera, donde el público fue recibido desde la escalera en el exterior del edificio por el escritor y poeta mallorquín Biel Mesquida, que protagonizó una acción performativa que no se perdieron, entre otros, el alcalde, Fèlix Larrosa, y la concejala de Cultura, Pilar Bosch. Acto seguido, Cucurella-Jorba presentó en el centro de documentación de la Panera la tipografía creada especialmente para el festival por el grafista y tipógrafo de Les Borges Blanques Josep Patau. Cabe destacar que Patau ofrecerá próximamente de forma gratuita al público interesado esta tipografía, que ilustra toda la cartelería y los programa del Poesia Lleida 2026. Finalmente, la directora del centro de arte, Roser Sanjuan, condujo una visita guiada a la exposición-instalación Saber de oído: cantantes silenciosas, de la artista gaditana Cristina Mejías, en este equipamiento hasta el 24 de mayo.

Por la tarde, en el Escorxador, Francisco Contreras Molina, conocido como Niño de Elche, interpretó los temas de su último disco, Cante a lo Gitano, en el que desafía los límites convencionales del género con una mezcla casi rebelde de tradición e influencias modernas. Además de mezclar géneros musicales como el jazz y la electrónica, su obra está vinculada a disciplinas como la performance, el audiovisual, la poesía y la danza. Una fusión espectacular, como el nuevo Poesia Lleida.