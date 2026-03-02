Visitantes en Aitona y Maials ya disfrutan de los campos en flor

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El espectáculo de la floración de los árboles frutales de cara ya a la primavera atrajo ayer a centenares de visitantes en Aitona y Maials. El municipio del Baix Segre recibió durante el fin de semana a cerca de un millar de turistas en el arranque de la nueva campaña de Fruiturisme, informó ACN. La campaña, que se ha avanzado entre diez y doce días por la buena meteorología y que se alargará hasta el 22 de marzo, cumple ahora 15 años con la ampliación de los espacios habilitados para disfrutar de la floración y la incorporación de 150 nuevas hectáreas de almendros en floración en el catálogo de propuestas.

Por su parte, la nueva edición del Maials en Flor arrancó ayer con una caminata popular por una ruta de unos 8 kilómetros, en la que los participantes disfrutaron del espectáculo de la floración de almendros y otros árboles frutales y de un pica-pica final con productos de proximidad.