Atom H2, la empresa emergente con raíces leridanas, gana los Premios EmprènXXI en Cataluña como la start-up con más potencial

La 19.ª edición de los Premios EmprènXXI ha reconocido los proyectos que mejoran la vida de las personas y cuidan el planeta con soluciones tecnológicasDAVID CAMPOS; David Campos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La start-up Atom H2 ha sido galardonada a los Premios EmprènXXI como la empresa innovadora con más potencial e impacto en Cataluña. Estos premios, impulsados por CaixaBank a través de DayOne, su división especializada en empresas tecnológicas y sus inversores, y por el Ministerio de Industria y Turismo a través de Enisa, celebran este año la 19.ª edición. La entrega territorial de estos galardones en Cataluña cuenta con el apoyo de Enisa, Barcelona Activa, ACCIÓN y Tech Barcelona.

En esta edición, los premios han puesto el acento a identificar y reconocer proyectos que generen valor a través de la tecnología, mejoren la vida de las personas y cuiden del planeta con soluciones tecnológicas.

Atom H2 es una empresa con raíces leridanas que se dedica a sustituir los generadores diésel en infraestructuras críticas con su sistema híbrido. Su proyecto ha sido seleccionado entre las 185 candidaturas presentadas en la última edición de los galardones en Cataluña, cifra que supone un incremento del 14,9% respecto de las 161 registradas en la edición anterior. Los Premios EmprènXXI se han consolidado como un referente clave para el ecosistema emprendedor, tanto a escala nacional como autonómica.

Gracias a esta distinción, AtomH2 ha recibido un premio en metálico de 6.000 euros. Además, la compañía tendrá acceso a un programa de acompañamiento internacional, que incluye varias formaciones y conexiones con partners internacionales durante varios días en Berlín, en colaboración con ESADE. Atom H2 también tendrá la oportunidad de participar en los Investors Day EmprènXXI, unas jornadas durante las cuales podrá entrar en contacto con el ecosistema inversor y con empresas interesadas en colaborar con el emprendimiento.

En paralelo, la compañía formará parte de la comunidad AlumniXXI, que ha conseguido erigirse como un punto de encuentro para el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias entre los fundadores de las empresas premiadas a lo largo de la historia de los Premios EmprènXXI. Se trata de una iniciativa que combina una comunidad virtual y encuentros presenciales, que favorece los vínculos y crea sinergias entre las personas premiadas y el ecosistema emprendedor y de la innovación.

Impulso de las empresas emprendedoras

DayOne es la división de CaixaBank especializada en empresas tecnológicas y sus inversores. Su objetivo es acompañar en todas las fases de crecimiento las empresas de base tecnológica, de rápido desarrollo y con un ámbito de actuación global, que llevan a cabo actividades de valor añadido con soluciones específicas.

Para contribuir al desarrollo de jóvenes emprendidas innovadoras con alto potencial de crecimiento, la entidad impulsa cada año, desde su creación en el 2007, los Premios EmprènXXI. Estos galardones se han convertido en un reconocimiento consolidado al territorio y de referencia para start-ups de España y Portugal. Además, cuenta con un programa de innovación abierta para dar apoyo a las start-ups.