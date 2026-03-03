El robot humanoide con sello leridano en el Mobile World Congress de Barcelona

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Los robots humanoides capaces de desarrollar tareas tanto industriales como sociales han proliferado en la vigésima edición del Mobile World Congress (MWC), en la que han despertado gran curiosidad entre los asistentes.

Prácticamente en cada pabellón de las instalaciones de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat, hay androides con apariencia y actitud humana. Desde algunos que bailan al ritmo de videoclips virales hasta otros diseñados para el mundo de la hostelería, y todos acaban protagonizando los vídeos y fotografías del público que pasea por el congreso.

El objetivo de todos estos androides es llegar a los hogares de la ciudadanía, una meta que se prevé alcanzar en los próximos años a medida que avanza su desarrollo.

De hecho, el director de tecnología de Mobile World Capital Barcelona, Eduard Martín, constata la proliferación de estos robots, son la "gran novedad" en la edición actual del MWC, y se suman a los androides tradicionales sin forma humana y a los que se acoplan a la persona para aportarles nuevas funcionalidades, como un cíborg.

Un robot humanoide creado por China Mobile que actúa como chef durante la vigésima edición del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona. EFE/Alejandro GarcíaEFE

Androides con sello local

La empresa barcelonesa PAL trae al estand de España su robot TIAGo Pro, un humanoide que fascina a los visitantes por su capacidad de aprender movimientos humanos y replicarlos.

La compañía destaca que esta habilidad es especialmente útil en la industria -el robot ya está presente en empresas textiles- y en la investigación; también en el sector sociosanitario, al que se adapta plenamente porque tiene una base suficientemente estrecha que le permite moverse en pasillos o viviendas adaptadas.

Cerca de este humanoide está ARI, otro robot con rostro digital que el Ayuntamiento de Barcelona ha implementado en 500 hogares de la ciudad donde viven personas usuarias de la teleasistencia.

Si bien no sustituye a los profesionales de los servicios sociales, el androide desarrollado por el grupo Saltó en Lleida permite detectar -entre otras situaciones- caídas o incidentes domésticos en el hogar de las personas mayores.

Precisamente, el director de tecnología del Mobile World Capital Barcelona subraya que "lo interesante" de las innovaciones en robótica es, por un lado, el aterrizaje de los androides en ámbitos más allá de la industria y, por el otro, su complementación con el cuerpo humano, que dará lugar a las "personalidades híbridas".

"Antes se les llamaba cíborgs, que serían humanos que incorporan componentes tecnológicos, como un exoesqueleto o chips en la piel", desgrana Martín, que prevé la llegada de esta variante en pocos años.

Otros robots destacados

En el estand de AgiBot, compañía con sede en Shanghai, un robot humanoide bailarín llamado X2 fascina a los asistentes con una coreografía extraída de un videoclip en la red, pero su abanico de movimientos es extenso: puede incluso hacer kung-fu.

A su lado, su hermano mayor, A2, recibe al público y responde a las cuestiones que se le plantean gracias al sistema de inteligencia artificial (IA) que incorpora y, a sus espaldas, un robot vestido de camarero demuestra sus dotes para servir copas de cava.

Muy cerca de la zona de bares del tercer pabellón, China Mobile expone un restaurante de comida rápida regentado por robots Lingxi: mientras dos preparan los alimentos en la cocina, un dependiente se encarga de llevar al cliente la comida que ha solicitado en el mostrador.

El "dilema" de los humanoides

Martín reconoce que existe "cierto dilema" alrededor de los robots humanoides porque, al parecerse a las personas, "provocan crisis de identidad" entre la población por si pueden llegar a reemplazar la mano de obra humana.

"Muchas veces no nos damos cuenta de que existen robots sin apariencia humana que ya sustituyen lo que hacemos nosotros", avisa Martín al lado de un brazo robótico desarrollado por el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña en colaboración con la barcelonesa Ceràmica Cumella que replica el movimiento del artesano para esmaltar una pieza.

Así, el director de tecnología de Mobile World Capital cree que los robots "no tienen por qué" desplazar el trabajo humano, pero sí pueden "acercarse mucho" a la forma de actuar de las personas gracias, también, al desarrollo de la IA.