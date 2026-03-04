Barnahus de Lleida, sin fondos europeos y espera de Loteries

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La casa definitiva que acogerá el servicio de atención a menores de edad víctimas de violencia sexual, basada en el modelo Barnahus, situada en Lleida ciudad se hará finalmente con financiación del fondo social de Loteries adscrito al departamento de Derechos Sociales y no con los fondos europeos que tenía asignados. Así se recoge en una respuesta parlamentaria de la titular de la conselleria, Mònica Martínez Bravo, a una pregunta de la diputada de ERC Montse Bergés. Este servicio se encuentra ahora mismo en una ubicación provisional, en Ciutat Jardí, aunque la casa definitiva estaba prevista que se empezara a construir a principios de 2023 en un solar cedido por la Paeria en La Bordeta.

En la respuesta, Bravo señala que en un principio el proyecto estaba incluido en los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR), pero posteriormente se decidió traspasar su financiación a los fondos de Loteries de Catalunya, cuya recaudación se destina a proyectos sociales. Fuentes de la conselleria señalaron ayer a este diario que los fondos europeos no eran suficientes para financiar las seis casas que quería hacer el departamento y se decidió que algunas contaran con fondos propios o de Loteries, como es el caso de la casa de Lleida.

En la misma respuesta, la conselleria señala que este cambio ha supuesto la modificación del Programa d’Encàrrec d’Actuacions de inversiones con Infraestructures.cat, aprobada el pasado 18 de noviembre de 2025 para iniciar los trámites de licitación de las obras. Derechos Sociales señala que, pese a no tener fecha aún, “estamos trabajando para agilizar las gestiones necesarias y avanzar en los trámites pendientes para que puedan comenzar lo antes posible”. Asegura que la cuantía de los fondos MRR se han reasignado al gasto de otros cinco proyectos de Barnahus previstos, entre ellos el de La Seu, cuyas obras, según confirmaron desde Derechos Sociales, ya han empezado.

Atendidos 264 casos de abuso infantil en un año en Lleida y La Seu

■ Las casas Barnahus de Lleida y La Seu d'Urgell atendieron el año pasado un total de 264 casos de menores víctimas de abusos sexuales. A estos habría que añadir los 334 casos que se habían registrado en ambos servicios entre febrero (mes en el que comenzaron a estar operativos) y diciembre de 2024. Por vías de entrada a este servicio de atención, tanto los cuerpos de seguridad, como Educación y Sanidad informan del mismo porcentaje, un 20% cada uno. También se notificaron desde la dirección general de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia, entidades, servicios sociales o Justicia, entre otros. En la casa de Lleida se atendieron 198 casos de niños y adolescentes que habrían sufrido violencia sexual. En la de La Seu, en 2025 se registraron 66 casos.