Cervera destaca el legado de sus mujeres y las entidades feministas
La capital de la Segarra culminó ayer las actividades del 8M con la lectura del manifiesto institucional a cargo de las y los concejales de la Paeria en el que se destacó “la tarea imprescindible del movimiento feminista y de todas las entidades que lo integran”. El fin de semana hubo una ruta guiada sobre la mujer cerverina dentro de los actos del Mil·lenari y un taller sobre el suelo pélvico con la fisioterapeuta Mireia Grossman.