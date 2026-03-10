Tremp ensalza el papel del Pare Manyanet en la Sagrada Família

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Coincidiendo con la visita del papa León XIV a Barcelona, donde está prevista la inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Família el próximo 10 de junio, el grupo parroquial Manyanet de Tremp reivindica los orígenes del ideólogo del templo, el pare Josep Manyanet i Vives (1833-1901). Xavier Boixados, del grupo parroquial Manyanet, explica que es una figura que ha pasado desapercibida y que ahora quieren reivindicarla como pieza fundamental para la creación de la Sagrada Família. Para ello, celebrarán cada 16 de mayo, día de su canonización, una fiesta con las entidades.

En el Casal Manyanet de Tremp se muestra la carta que en 1869 le envió al obispo del Urgell, Josep Caixal, explicándole la idea de levantar un templo en Barcelona así como otros objetos que corroboran la estrecha relación con el arquitecto Antoni Gaudí. También reproduce unas palabras de Juan Pablo II en su visita a Barcelona, en las que decía que “este templo se debe a la inspiración de una alma particularmente sensible a todo lo que es eclesiástico como el padre Josep Manyanet i Vives”. La muestra repasa con imágenes y documentos la idea inicial de Manyanet de hacer un templo a la visita de Juan Pablo II en 1982. También se destaca la amistad con Gaudí. Se conocieron personalmente en 1883 y el arquitecto lo consideró como “un sacerdote ejemplar y su consejero, puntal, apoyo e inspiración constante en la obra del templo”. Entre los objetos que se conservan, hay una cruz diseñada y sufragada por el arquitecto para el colegio Santa Josep de Tremp.

¿Inspiración en la Argenteria?

Dice la leyenda que Gaudí se quedó prendado ante la belleza de la cascada de Argenteria, en el Baix Pallars, siendo una inspiración para sus diseños de la fachada de la Natividad de la Sagrada Família. Otras fuentes la relacionan con la Pedrera. Aunque no hay fuentes que lo corroboren con datos objetivos, Xavier Boixados indica que “podría ser que Gaudí visitara el lugar durante una visita a Manyanet en Tremp o que el sacerdote le hablara de los paisajes del Pallars”. Recuerda que la inspiración principal para el templo es la naturaleza.