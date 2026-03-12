Los campos en flor de un pueblo de Lleida, recreados dentro del popular videojuego Minecraft

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Aitona estrena este año una nueva experiencia dentro del proyecto de los árboles en flor: Fruiturisme Aitona Egames, una iniciativa que permitirá vivir la floración desde una perspectiva digital e interactiva pensada para el público joven. Por primera vez el municipio aparecerá recreado dentro del videojuego Minecraft mediante un mapa que representa el territorio y los campos de melocotoneros en plena floración. La actividad se desarrollará en el Edifici Multifuncional donde se instalará la zona de Egames. El acceso al espacio y todas las actividades serán gratuito.

Por otra parte, la localidad recibirá este jueves la visita del cónsul del Japón y del embajador de Corea en el marco de la floración. Además, Aitona será el escenario el próximo lunes del III Fòrum Floració: Motor de Desenvolupament Rural, un encuentro que reunirá a representantes institucionales, expertos, alcaldes y profesionales vinculados al turismo y al sector primario para analizar el papel de la floración como recurso estratégico para el desarrollo de los territorios rurales.

La jornada está organizada por España en Floración y el ayuntamiento de Aitona, con la colaboración del Patronato de Turismo de la Diputación. El programa combinará ponencias y visitas guiadas.