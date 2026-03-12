El Gobierno aprobará una oferta de 8.474 nuevas plazas de empleados públicos de la Generalitat para este 2026

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La oferta de ocupación pública 2026 con 8.474 plazas de empleados públicos la ha presentado esta tarde la Generalitat. Se prevé que el Gobierno lo apruebe este mismo mes de marzo.

También habrá una oferta adicional, puesto que se tiene que incluir el colectivo de docentes, posteriormente que se hayan analizado los datos.

Esta oferta incluye 1.604 plazas del cuerpo de Mossos d'Esquadra; 2.327 plazas entre el Institut Català de la Salut y la Agencia Tributaria de Catalunya, que tienen que aprobar sus respectivas ofertas; 23 plazas del cuerpo de Bombers; 12 plazas del cuerpo de Agents Rurals; 174 plazas de personal del ámbito de ejecución penal; y 4.334 plazas de personal de administración y técnico y personal laboral.

La ofrecida mujer continuidad a la del 2025 que fue de 8.438 plazas en total, sumando la oferta ordinaria y el adicional.