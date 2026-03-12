Huelga general educativa convocada por el SEPC al 20 de marzo en apoyo al profesorado

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) convoca huelga general estudiantil para el 20 de marzo en apoyo al profesorado y para reclamar mejores condiciones del sistema educativo público.

Un mes después de la huelga del 11 de febrero, la organización estudiantil sostiene que las medidas planteadas por el Departamento de Educación no responden a las demandas del colectivo docente y critica que, en la parte que afecta al profesorado, los acuerdos sólo se hayan cerrado con los sindicatos CCOO y UGT, minoritarios entre el colectivo docente.

En su comunicado recuerdan que luchan por el aumento drástico de los presupuestos educativos, las reducciones de ratios de estudiantes por aula, para la contratación de profesionales necesarios, por una buena atención al alumnado, los derechos y estabilidad de los profesionales garantizados, entre otros aspectos. En general, recuerdan luchar por condiciones dignas de trabajo para todos los trabajadores docente y no docente.