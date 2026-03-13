Así funcionarán las nuevas cuentas de WhatsApp con control parental: para menores y supervisadas por los padres

Publicado por segre Creado: Actualizado:

WhatsApp ha presentado las cuentas administradas por los padres, una nueva funcionalidad que permitirá a los tutores configurar la aplicación de mensajería para preadolescentes con controles específicos que limitan su experiencia. Los adultos podrán decidir quién puede comunicarse con la cuenta del menor, a qué grupos puede unirse y cómo gestionar las solicitudes de mensajes de contactos desconocidos. Este anuncio llega después de que Instagram señalara que notificará a los padres si su hijo "intenta buscar repetidamente términos relacionados con el suicidio o la autolesión".

La compañía propiedad de Meta ha confirmado en su blog oficial una de las novedades más relevantes en materia de seguridad de los últimos años, diseñada para que los menores puedan utilizar WhatsApp bajo la supervisión directa de sus padres o tutores. La función nace como respuesta a la preocupación creciente sobre el uso de redes sociales y aplicaciones de mensajería por parte de los más jóvenes, ofreciendo una experiencia más segura y controlada en el entorno digital.

El sistema está diseñado para que la cuenta del menor quede vinculada directamente al dispositivo y al perfil del padre, madre o tutor responsable. Durante el proceso de configuración inicial, ambos teléfonos deben estar juntos para establecer la conexión entre las dos cuentas de forma segura.

Configuración y vinculación entre dispositivos

Una vez activada la función, el adulto puede decidir quién puede contactar con el menor, qué grupos puede unirse y cómo se gestionan las solicitudes de mensajes de personas desconocidas. Los ajustes de privacidad quedan protegidos mediante un PIN que solo conocen los padres, lo que significa que el menor no puede modificar por su cuenta ciertas configuraciones importantes. El objetivo es garantizar que la experiencia sea adecuada a su edad y que los padres puedan acompañar sus primeras interacciones digitales.

Controles específicos para proteger a los menores

Las cuentas administradas de WhatsApp incluyen varios controles pensados específicamente para proteger a los menores mientras utilizan la aplicación. Los adultos pueden limitar quién puede enviar mensajes al menor, revisar solicitudes de contacto procedentes de usuarios desconocidos y gestionar la participación en grupos. También pueden ajustar parámetros de privacidad como la visibilidad de la foto de perfil, el estado o la información personal del preadolescente.

Un aspecto importante es que, aunque los padres tienen capacidad de supervisión, no pueden leer los mensajes privados del menor. WhatsApp mantiene el cifrado de extremo a extremo, lo que garantiza que las conversaciones siguen siendo privadas incluso en este tipo de cuentas. Esto refleja el intento de la compañía de equilibrar dos aspectos complejos: la seguridad de los menores y el respeto a su privacidad.

Limitaciones en funciones disponibles

Para reforzar ese entorno seguro, algunas funciones habituales de WhatsApp no estarán disponibles en las cuentas administradas. Ciertas herramientas sociales o experimentales pueden quedar desactivadas, y la experiencia se centra principalmente en dos funciones básicas: enviar mensajes y realizar llamadas. De esta forma se evita que los menores accedan a características que podrían exponerlos a riesgos o a contenidos no adecuados para su edad.

También se limita el contacto con desconocidos, ya que por defecto solo las personas guardadas en la agenda pueden comunicarse con la cuenta del menor. Este tipo de restricciones reduce considerablemente la posibilidad de recibir mensajes de spam o intentos de fraude.

Respuesta a demandas de protección infantil

El lanzamiento de las cuentas administradas de WhatsApp llega en un momento en el que gobiernos, organizaciones educativas y familias reclaman mayor protección para los menores en internet. En algunos países incluso se han planteado restricciones al uso de redes sociales por parte de adolescentes debido a su impacto en la salud mental y la seguridad digital.

Meta ha optado por introducir herramientas que permitan a las familias acompañar el proceso de aprendizaje digital de los menores, en lugar de dejar que accedan a estas plataformas sin ningún tipo de supervisión. WhatsApp intenta ofrecer un modelo intermedio: permitir que los jóvenes utilicen una herramienta muy extendida para comunicarse con amigos o familiares, pero dentro de un entorno más controlado.

Despliegue gradual en los próximos meses

La compañía ha confirmado que las cuentas administradas comenzarán a desplegarse de forma gradual en distintos países durante los próximos meses. Esto significa que no todos los usuarios verán la función disponible de inmediato en sus dispositivos.

A medida que el sistema se vaya activando globalmente, es probable que WhatsApp añada nuevas herramientas informativas y controles adicionales para ayudar a los padres a gestionar mejor el uso de la aplicación por parte de sus hijos.