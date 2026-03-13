Diplomacia entre campos en flor

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El embajador de la República de Corea en España, Lim Soosuk, y la cónsul general de Japón en Barcelona, Akiko Shikata, visitaron ayer Aitona en el marco de la campaña Fruiturisme, que cada primavera pone en valor la floración de los árboles frutales y el paisaje agrícola del Baix Segre. Ambos fueron recibidos por la alcaldesa de Aitona, Rosa Pujol, en el consistorio, donde firmaron en el libro de honor del ayuntamiento antes de pasear por los campos en flor. Por su parte, Pujol destacó que la presencia de representantes diplomáticos internacionales “pone de manifiesto el interés creciente que despierta nuestro paisaje agrícola y la fruta dulce de Aitona más allá de nuestro territorio”.