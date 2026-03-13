Realidad virtual para concienciar sobre el diagnóstico precoz de la enfermedad renal

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Más del 60% de la población de Lleida con factores de riesgo no se ha hecho pruebas de detección de enfermedad renal en el último año. Con motivo del Día Mundial del Riñón, el hospital Arnau de Vilanova llevó a cabo ayer una experiencia de realidad virtual para concienciar sobre la importancia de la detección precoz. La enfermedad renal crónica (ERC) representa uno de los principales retos de salud pública a nivel mundial. Las pruebas, una analítica de sangre y de orina, son sencillas y ayudan a avanzar el diagnóstico, ya que la patología es asintomática en estadios iniciales. Maria Luisa Martín Conde, jefa del Servicio de Nefrología del Arnau, explicó que la población de riesgo son personas mayores de 60 años, con hipertensión, diabetes, obesidad o enfermedad cardiovascular conocida. Para concienciar, el servicio organizó una actividad en el vestíbulo del edificio de consultas externas con la campaña Connexions (In)visibles, una experiencia de realidad virtual, con la colaboración de la compañía biofarmacéutica Boehringer, que permite sumergirse en el día a día de una persona con esta patología. También practicaron pruebas de glucemia y tensión arterial. Se calcula que 1 de cada 7 adultos sufre ERC en el Estado y, de estos, uno de cada tres no está diagnosticado.