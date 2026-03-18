Vicenç Lozano, periodista: «En la elección del papa León XIV hubo una operación secreta»

Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

El periodista y experto en el Vaticano Vicenç Lozano (Vic, 1956) publica su cuarto libro, Lleó XIV, ombres sota la cúpula, una investigación sobre las intrigas del último cónclave y la elección del nuevo papa. Ayer lo presentó en la librería Caselles de Lleida.

¿En qué momento se encuentra actualmente el Vaticano?

Estamos entrando en un periodo diferente. El papa Francisco tuvo un pontificado histórico que rompió inercias y trató de reformar la Iglesia. Ahora vivimos un pontificado del silencio, con un papa discreto, con menos presencia mediática, pero que en el fondo es reformista y continuador del legado de Francisco.

¿Cómo definiría a León XIV?

Es un papa que conoce bien tanto la política estadounidense como la realidad latinoamericana. Quiere tender puentes de diálogo en un momento en que este se ha abandonado. Sin embargo, evita confrontaciones directas. Prefiere hablar de hechos e ideas, no de personas, para evitar generar más tensión.

La elección del nuevo papa sorprendió a muchos. ¿Por qué fue tan imprevista?

Dos días antes del cónclave ya avancé el nombre de Robert Francis Prevost como posible elegido porque conocía los movimientos internos. Los sectores reformistas estaban trabajando para convencer a cardenales moderados, ya que no tenían suficientes votos por sí solos. Fue una operación secreta para asegurar la continuidad del legado de Francisco. Hubo presiones para impulsar su candidatura frente a una estrategia conservadora que llevaba años preparándose. En el libro explico precisamente esa operación, que nunca se había contado.

¿Ha encontrado resistencias al investigar estos hechos?

Sí, he sufrido boicot tanto del sector conservador como, sorprendentemente, del reformista, que no quiere que se sepa que hubo una operación detrás de la elección.

¿Considera que León XIV es un papa de transición?

No. Lo habría sido si no hubiera acuerdo entre bloques, pero este papa es relativamente joven y tiene recorrido, pero es un papa del silencio: no anunciará reformas, pero las llevará a cabo. Por ejemplo, quiere impulsar un gobierno colegiado, con más participación dentro de la Iglesia, aunque manteniendo la autoridad final.

Entre estas reformas, ¿se contempla la ascensión de las mujeres dentro de la jerarquía eclesiástica?

Es un tema muy complejo porque la Iglesia ha sido históricamente un espacio masculino y en muchos casos machista. El nuevo papa está incorporando mujeres en puestos clave. Por lo que respecta a la posibilidad de la existencia de mujeres sacerdotes, sigue siendo un debate abierto. Hay una comisión estudiándolo, pero a corto plazo lo veo complicado.

¿Cuánta información llega realmente a la opinión pública sobre lo que pasa en el Vaticano?

El Vaticano funciona de forma distinta a la política convencional. Las dinámicas son diferentes. Conocemos solo una pequeña parte de lo que sucede dentro; te diría que solo un 15%. Sigue habiendo una gran opacidad informativa y muchas tensiones no salen a la luz.