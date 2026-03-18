Vídeos con IA en YouTube: el 75% de publicaciones de médicos sobre envejecimiento no declaran el origen con inteligencia artificial

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Tres de cada cuatro vídeos de médicos especialistas en envejecimiento publicados en YouTube que ha revisado la plataforma de comprobación de hechos Verificat han sido generados con inteligencia artificial sin indicarlo, aunque las normas de la red audiovisual lo exigen. La organización catalana ha examinado 962 audiovisuales de este tipo que suman 54 millones de visualizaciones y más de medio millón de seguidores, todos ellos con perfiles creados hace menos de un año.

Los canales analizados muestran personas simuladas con bata blanca que se presentan como doctores expertos en salud y comparten supuestos consejos para prevenir enfermedades relacionadas con la edad. Verificat ha trasladado la investigación a YouTube para pedir medidas ante estos contenidos, pero después de siete días no ha recibido ninguna respuesta oficial y sólo uno de los canales ha dejado de ser accesible, según informa la entidad de comprobación.

La Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea obliga a todos los proveedores de grandes plataformas a "identificar, analizar y evaluar diligentemente cualquier riesgo sistémico" relacionado con la salud pública. La normativa también señala que hay que examinar las consecuencias negativas graves que estas publicaciones pueden provocar en el bienestar físico y mental de los usuarios.

Consejos médicos no verificados sobre enfermedades del envejecimiento

Los 962 vídeos revisados ofrecen recomendaciones sobre dieta y hábitos de vida para prevenir o tratar patologías como la sarcopenia, la artrosis, la impotencia o las enfermedades cardiovasculares. Las falsas doctoras generadas con IA se presentan mayoritariamente como urólogas y expertas en sexualidad, mientras que los personajes masculinos hablan de salud cerebral y prevención de múltiples afecciones.

Los contenidos más vistos tratan sobre remedios para mantener sanos los riñones, evitar la pérdida de memoria y la demencia, las enfermedades cardiacas o la diabetes. YouTube dispone de políticas contra la desinformación médica que prohíben contenido que promueve información contradictoria con las guías de las autoridades sanitarias en prevención o tratamiento de enfermedades específicas, incluyendo la promoción de sustancias dañinas o prácticas no aprobadas.

Vulneración de la regulación profesional médica

Gustavo Tolchinsky, coordinador del programa Web Médica Acreditada del Colegio de Médicos de Barcelona y vicepresidente de la Comisión de Deontología, recuerda que "hacer de médico es una profesión regulada". Los colegios profesionales garantizan una identificación unívoca de cada profesional con nombre y número de colegiado único, detalle ausente en todos los canales analizados.

Tolchinsky añade que el ejercicio profesional implica también una divulgación a las redes dentro de unos criterios regulados, con iniciativas como Web Médica Acreditada o el decálogo del Consejo de Colegios de Médicos de Catalunya. Con respecto a las cuentas de falsos médicos creados con inteligencia artificial, señala que los vídeos mezclan obviedades con falsedades, "lo cual es un peligro". El profesional recomienda: "Si ves cualquier cosa en las redes, comenta con el médico de cabecera o el especialista para que contraste si es real o no".

Obligaciones de las plataformas según la normativa europea

Todos los servicios en línea que operan en la Unión Europea están obligados a cumplir con la Ley de Servicios Digitales, un marco normativo que exige que las plataformas minimicen los riesgos de exponer a los ciudadanos a contenidos ilegales y perjudiciales. El artículo 34 establece que los proveedores de grandes plataformas online tienen que identificar cualquier efecto negativo real o previsible relacionado con la salud pública.

Un informe del Consejo Europeo de Servicios Digitales de noviembre de 2025 reconoce que existen "riesgos sistémicos para la salud pública derivados" de la difusión masiva de desinformación en las redes sociales. El documento menciona las vacunas, afirmaciones engañosas sobre sustancias y prácticas potencialmente nocivas, la gamificación de tendencias virales perjudiciales o enfermedades graves como el Ébola, el VIH/sida o la diabetes.

El informe de Google de evaluación de riesgos sistémicos en el marco de la Ley de Servicios Digitales de 2025 pone como ejemplo de desinformación vídeos engañosos en YouTube, comportamientos fraudulentos como el uso de deepfakes o información médica engañosa. La compañía asegura que toma "medidas para evitar la difusión de este tipo de contenido a gran escala".