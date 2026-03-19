Piden 7 años de cárcel para el hijo de Mette-Marit

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La Fiscalía noruega pidió ayer una pena de siete años y siete meses de cárcel para Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega y que está siendo juzgado en Oslo por cuatro casos de violación. Høiby, fruto de una relación de Mette-Marit anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon, está acusado de 38 delitos: además de las cuatro violaciones a otras tantas mujeres mientras dormían, seis casos de conducta sexual vejatoria y otros de agresiones, amenazas, infracción grave de la ley de narcóticos, daños, alteración del orden público y de tráfico. Høiby de 29 años no forma parte de la Casa Real.