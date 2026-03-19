Un joven investigador de Cervera, entre los becados de la Fundació ‘la Caixa’

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La Fundació ‘la Caixa’ concedió ayer 100 becas de doctorado y postdoctorado para desarrollar proyectos de investigación en España y Portugal, dentro de los programas INPhINIT y Junior Leader, con el objetivo de atraer y retener talento joven en ambos países. Entre los beneficiarios de esta edición figura el leridano Arnau Noguera, natural de Cervera, que ha obtenido una beca de doctorado en Bioinformática. Graduado en Genética y con un máster en Bioinformática para las Ciencias de la Salud, actualmente desarrolla su investigación en el Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR). Su trabajo se centra en el análisis de los elementos genéticos móviles presentes en el microbioma intestinal para comprender mejor su papel en el desarrollo de enfermedades asociadas al microbioma y poder explorar sus posibles usos como herramientas destinadas a la terapia. En total, la Fundació destinará más de 22 millones de euros a esta convocatoria.

Las becas incluyen no solo financiación, sino también programas de formación orientados al desarrollo profesional de los 100 investigadores seleccionados, los cuales proceden de 25 países y llevarán a cabo sus proyectos en más de 70 universidades y centros de investigación de España y Portugal.