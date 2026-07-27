Els Firals, una leyenda de todos

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La 30 edición de los Firals de Bellvís concluyó ayer tras una intensa jornada de actividades que ofreció espectáculos de títeres, acrobacias y malabares de fuego, entre otras propuestas, y que puso el colofón a la renovada representación de la leyenda de la Anella de Cal Bufalà. El programa contó con la participación de centenares de personas de todas las edades, entre vecinos que formaron parte de las actuaciones y espectadores, síntoma del buen estado de salud de este certamen ambientado en el siglo XVII.

Las actividades empezaron por la mañana con una chocolatada popular, seguida de una misa con canto gregoriano a cargo de la Coral Espiga d’Or con la asistencia de los nobles.

Pasado el mediodía tuvo lugar el tradicional repique de campanas y la celebración del bautizo de los niños de la Casa Bufalà, que fueron homenajeados con danzas, gigantes, el ball del bufal, zancos y acrobacias a cargo de los niños del pueblo.

Por la tarde se organizaron juegos infantiles y de competición, una representación de títeres y el Firals Jam Slam, un recital de textos y poesía que este año celebra su décimo aniversario. También hubo espacio para los acróbatas y los Saltimbankis.

A partir de las 20.00 tuvo lugar el plato fuerte de la jornada, el desenlace de la representación de la leyenda de la Anella Cal Bufalà. Contó con la participación de los habitantes de Bellvís y con un juicio que determinó el final de los protagonistas, Joan i Maria, y de la historia.

El certamen esperaba concluir a partir de las 22.00 con la tradicional fiesta final, en la que los protagonistas volvían a ser gigantes, acróbatas, danzas y malabares de fuego.