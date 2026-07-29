El IEI recibe uno de los primeros libros impresos en Lleida

Publicado por ABRIL CORTÉS Creado: Actualizado:

El Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) incorporó ayer a su biblioteca un tesoro: un incunable, una obra anterior al 1500, Philosophia pauperum, sive Isagoge in Aristotelis Physicam, de caelo et mundo, de generatione et corruptione, de meteoris et de anima. Impresa en Lleida por el tipógrafo Enric Botel alrededor del año 1485, la obra escrita en latín se atribuyó históricamente a san Alberto Magno y se destinó a estudiantes y profesores del antiguo Estudi General.

El ejemplar que pasará a formar parte del Servei de Patrimoni, Bibliogràfic i Documental del IEI es “el más antiguo que habrá en la biblioteca del IEI” según confirmó la responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental del IEI, Sílvia Farrús.

La obra fue donada por Maria Àngels y Àngel Boixareu Carrera, resobrinos del bibliófilo Ramon Areny que también cedieron los derechos de explotación para facilitar el estudio, la divulgación y el acceso público. El legado de Areny, cedido en 1968, está formado por unos 4.000 volúmenes originalmente y cuenta ya con más de 5.500, siendo así un referente para el estudio de la bibliografía y la historia de la imprenta de la ciudad.

Al acto de cesión del incunable asistieron el presidente de la Diputación y del IEI, Joan Talarn; los resobrinos de Areny; Estefania Rufach, vicepresidenta del IEI; y Sílvia Farrús.

Talarn mostró un profundo agradecimiento a la familia Boixareu por la cesión de los documentos. Subrayó que “se explica una parte muy importante de la historia de nuestro territorio y de cómo se implantó la imprenta”. También recordó la importancia de la tarea que hizo Ramon Areny como bibliófilo, recuperando y guardando libros. Además, explicó que la obra se digitalizará.

Por su parte, Àngel Boixareu, en representación de la familia, agradeció al IEI y a la Diputación su trabajo de conservación del Llegat Areny desde 1968. Asimismo, dijo que “nuestro tío abuelo dedicó su patrimonio a guardar todo lo que se había imprimido en Lleida”.

Farrús explicó que, aunque no se puede determinar exactamente el año del incunable, sus características permiten situarlo cerca de 1485.