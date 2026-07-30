Cultura y arte ‘inundan’ de público calles y plazas de Les Valls d’Àneu

El patio de València d’Àneu acogió la conmemoración de los 25 años de la Escola Folk del Pirineu. - DANSÀNEU / RUT SOLÉ

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El Dansàneu, Festival de Cultures del Pirineu, llegó ayer al ecuador y su organización valoró que “la 35ª edición del certamen era esperada por vecinos y vecinas, quienes han llenado plazas y calles”. El martes tuvo lugar la presentación del libro Totes les batalles, las memorias de Magda Oranich, en Alós, y una de las actividades más concurridas fue el concierto de Magalí Sare en la plaza Major de Borén.

Ayer fue el turno de la conmemoración del 25 aniversario de las colonias para jóvenes intérpretes de la Escola Folk del Pirineu, que llenó de música el patio de València d’Àneu. Asimismo, la plaza Major de Sorpe debía acoger un encuentro entre la pianista Clara Peya y el autor Pol Guasch, y la jornada debía concluir en Escalarre con un homenaje a la Nova Cançó de Lídia Pujol y Darío Barrosso.