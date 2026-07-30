El fotoperiodista Kim Manresa será galardonado con el Premi Miravisions d'Honor 2026
El certamen seráen octubre en Juneda. Lo invita internacional de este año será el fotógrafo italoamericano Alessandro Cosmelli
La séptima edición del certamen Miravisions de fotoperiodismo galardonará a Kim Manresa con el Premio Miravisions d'Honor 2026. Lo organiza la publicación La Mira y se llevará a termea Juneda del 23 al 25 de octubre.
El reconocimiento a Manresa es por su compromiso con los problemas sociales y los derechos humanos, como el reportaje sobre la infancia vulnerada, uno de sus trabajos más reconocidos. El fotoperiodista empezó la trayectoria profesional en medios de comunicación nacionales e internacionales, donde destacó por captar imágenes "con mucha fuerza narrativa", apuntan des de la organización del evento.
Las jornadas comptaràn con una exposición de Manresa hecha por la ocasión y se podrá ver en el Centre de les Arts i la Memòria de Ponent de Juneda a partir del 23 de octubre. En el certamen también participará el fotógrafo italoamericano Alessandro Cosmelli, quien inaugurará el Miravisions y conducirá la revisión de portafolios prevista para el domingo 25 de octubre.
La séptima edición de las jornadas Miravisions reunirá del 23 al 25 de octubre profesionales, estudiantes, investigadores e interesados en el campo de la fotografía para reflexionar sobre algunos de los principales retos del fotoperiodismo contemporáneo.