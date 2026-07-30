El fotoperiodista Kim Manresa será galardonado con el Premi Miravisions d'Honor 2026

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La séptima edición del certamen Miravisions de fotoperiodismo galardonará a Kim Manresa con el Premio Miravisions d'Honor 2026. Lo organiza la publicación La Mira y se llevará a termea Juneda del 23 al 25 de octubre.

El reconocimiento a Manresa es por su compromiso con los problemas sociales y los derechos humanos, como el reportaje sobre la infancia vulnerada, uno de sus trabajos más reconocidos. El fotoperiodista empezó la trayectoria profesional en medios de comunicación nacionales e internacionales, donde destacó por captar imágenes "con mucha fuerza narrativa", apuntan des de la organización del evento.

Las jornadas comptaràn con una exposición de Manresa hecha por la ocasión y se podrá ver en el Centre de les Arts i la Memòria de Ponent de Juneda a partir del 23 de octubre. En el certamen también participará el fotógrafo italoamericano Alessandro Cosmelli, quien inaugurará el Miravisions y conducirá la revisión de portafolios prevista para el domingo 25 de octubre.

La séptima edición de las jornadas Miravisions reunirá del 23 al 25 de octubre profesionales, estudiantes, investigadores e interesados en el campo de la fotografía para reflexionar sobre algunos de los principales retos del fotoperiodismo contemporáneo.