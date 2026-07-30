Trànsit detecta más de 12.000 conductas peligrosas en las carreteras con una prueba piloto con IA

Publicado por Alba Mateu Barrufet Creado: Actualizado:

El Servicio Catalán de Tráfico (SCT) ha llevado a cabo una prueba piloto entre los meses de junio y julio al A-2 y el AP-7 para detectar conductos peligrosas en las carreteras. Lo han hecho con una tecnología basada en la inteligencia artificial que ha identificado dos tipologías de infracciones de los conductores: el uso del móvil y el mal uso del cinturón de seguridad. El objetivo es analizar la viabilidad de su aplicación para el futuro Plan de Seguridad Vial 2027-2030, según ha adelantado el SCT.

La prueba piloto ha contado con la participación de servicios de tráfico y seguridad vial de varios países. Con respecto a las carreteras catalanas, se ha implementado con un sistema en formato de carro-remolque móvil que incorpora cámaras y algoritmos para detectar las conductas peligrosas en el volante.

A lo largo de los dos meses de prueba, se han detectado más de 8.500 casos de conductores utilizando los teléfonos móviles en el volante. En este sentido, el sistema puede detectar a los que conducen con el teléfono en la mano y los que lo usan mientras lo apoyan en la parte superior de las piernas, obligando el conductor a apartar la vista de la carretera. Con respecto al cinturón, se han identificado 4.500 personas que circulaban sin el cinturón de seguridad o utilizándolo de manera incorrecta.