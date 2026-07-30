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Trànsit detecta más de 12.000 conductas peligrosas en las carreteras con una prueba piloto con IA

Se realizó al A-2 y al AP-7 durante junio y julio de este año, con el objetivo de detectar los conductores que utilizan el teléfono móvil y los que hacen mal uso del cinturón de seguridad

El sistema ha detectado más de 8.500 casos de conductores utilizando el móvil mientras conducían

El sistema ha detectado más de 8.500 casos de conductores utilizando el móvil mientras conducíanArchivo. SEGRE

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Alba Mateu Barrufet

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El Servicio Catalán de Tráfico (SCT) ha llevado a cabo una prueba piloto entre los meses de junio y julio al A-2 y el AP-7 para detectar conductos peligrosas en las carreteras. Lo han hecho con una tecnología basada en la inteligencia artificial que ha identificado dos tipologías de infracciones de los conductores: el uso del móvil y el mal uso del cinturón de seguridad. El objetivo es analizar la viabilidad de su aplicación para el futuro Plan de Seguridad Vial 2027-2030, según ha adelantado el SCT.

La prueba piloto ha contado con la participación de servicios de tráfico y seguridad vial de varios países. Con respecto a las carreteras catalanas, se ha implementado con un sistema en formato de carro-remolque móvil que incorpora cámaras y algoritmos para detectar las conductas peligrosas en el volante.

A lo largo de los dos meses de prueba, se han detectado más de 8.500 casos de conductores utilizando los teléfonos móviles en el volante. En este sentido, el sistema puede detectar a los que conducen con el teléfono en la mano y los que lo usan mientras lo apoyan en la parte superior de las piernas, obligando el conductor a apartar la vista de la carretera. Con respecto al cinturón, se han identificado 4.500 personas que circulaban sin el cinturón de seguridad o utilizándolo de manera incorrecta.

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