El barrio de Pardinyes de Lleida da inicio a la Festa Major con el pregón de la vecina Juanita Sánchez

Juanita fue una de las pioneras en la creación de las peñas y regente de una de las primeras tiendas de PardinyesPau Pascual

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El barrio de Pardinyes dio ayer el pistoletazo de salida a su Festa Major con varios actos que comenzaron a las 19.45 con una exhibición de gigantes, seguida de la batucada Projecte Revolta en la avenida Pearson.

Las peñas se concentraron en la calle Anastasi Pinós para escuchar el pregón, que en esta ocasión corrió a cargo de Juanita Sánchez, una vecina vinculada a múltiples iniciativas en Pardinyes. “En vez de optar por figuras conocidas se ha querido reivindicar a la gente del barrio”, indicaron desde la organización. Cientos de personas, mayoritariamente miembros de las peñas, la recibieron entre vítores, ya que “es una persona muy popular”, aseguraron algunos de los presentes. Precisamente, fue una de las pioneras en la creación de las peñas, en concreto de La Garrafa, y siempre ha estado vinculada la vida comercial y social del barrio, ya que regentó una de las primeras tiendas.

Durante el pregón, los peñistas aprovecharon para pedir subvenciones, en concreto a los representantes del ayuntamiento, así como obras pendientes para dotar al barrio de más infraestructuras. Posteriormente, tuvo lugar una cena de hermandad y una disco-verbena.

Cientos de personas, mayoritariamente miembros de las peñas, se concentraron en la calle Anastasi Pinós para escuchar el pregónPau Pascual

Fue el inicio de un fin de semana festivo lleno de actividades. Hoy habrá charangas desde primera hora de la tarde, degustaciones, demostraciones zumba y la jornada finalizará con un concierto a cargo de Sapiens Rock.

Mañana, el programa comienza con un torneo de ajedrez rápido. A las 21.00 se hará un espectáculo de variedades a cargo de la peña La Garrafa y a medianoche actuará el grupo Sexenni. Un pasacalles a las 5 de la madrugada abrirá el programa dominical y a las 16.30 tendrá lugar la tradicional guerra del agua organizada por la peña Kokoloko. Una cantada d’havaneres cerrará la fiesta.