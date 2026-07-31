Circo contemporáneo de la mano de Zirkozaurre en el Mercat del Pla

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Ardatzak (ejes), espectáculo de circo contemporáneo creado por la compañía vasca Zirkozaurre, recaló el miércoles en el Mercat del Pla de Lleida, de nuevo escenario de las actividades del ciclo Estiu en Viu que, de este modo, evitan las altas temperaturas del exterior. Protagonizado por los malabaristas Gorka Pereira e Imanol Suso, el montaje, que cautivó al numeroso público presente, fusionó malabares, diábolos, danza y teatro gestual en una propuesta apta para todos los públicos.