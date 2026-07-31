‘Cugula’, ya sobre el escenario

Publicado por NÚRIA GUARDIOLA SANS Creado: Actualizado:

Cugula: una hierba parásita que crece entre el trigo y se alimenta de aquello que debería convertirse en fruto. Antiguamente también era un término despectivo con el que se lamentaba el nacimiento de una niña en lugar del ansiado varón. Desde hace un par de años, además, da título a la novela de Òscar Lalana, que pasará de las páginas a un escenario bajo la dirección de Guillem Mas. La producción hizo ayer un ensayo abierto en la sede de la compañía La Balma de Lleida y se estrenará el próximo 19 de septiembre.

El texto, basada en hechos reales, relata unos hechos luctuosos ocurridos en 1908 en Almacelles, cuando la localidad vivía bajo la influencia del terrateniente Ramon Montané. La protagonista es Pilar, una joven sirvienta que vivió muchas y trágicas vicisitudes, entre ellas de violencia de género, que marcaron su vida. La combinación entre un relato íntimo y un contexto social represivo fue lo que llevó a Mas a adaptar la novela al teatro. “La historia tiene un poco de todo”, explica el director, desde dramas personales hasta un trasfondo social y político que, a Mas, le recuerda a los grandes clásicos del teatro realista y convierte la narración en un material “idóneo para ser transportado al teatro”.

Tanto Lalana como el director coinciden en la necesidad de recuperar esta historia y dar voz a una realidad que, pese al tiempo que ha pasado, sigue teniendo vigencia. La violencia estructural y machista, el abuso de poder o la lucha de clases son algunos de los temas de la obra y, como subraya el escritor, “aunque los hechos ocurrieran hace más de 120 años, por desgracia siguen siendo plenamente actuales”.

En la adaptación, Mas ha optado por dejar la violencia explícita fuera del escenario, como ocurre con el texto original. “Es un bonito paralelismo con la novela, porque cuando la lees, eres tú quien imagina lo que sucede”, señala el director.

Sobre las tablas, la actriz Sofia Corominas asume el papel de Pilar como “el mayor reto interpretativo” de su trayectoria hasta ahora. El personaje evoluciona desde los 18 años y experimenta un recorrido marcado por una transformación profunda. La intérprete afronta el personaje desde una conexión con una memoria histórica que no es abstracta, sino el reflejo de unos hechos que realmente ocurrieron y que han conmovido a los lectores de Cugula.