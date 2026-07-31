El fotoperiodista Kim Manresa recibirá el premio Miravisions d’Honor 2026

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El fotoperiodista barcelonés Kim Manresa recibirá el Premi Miravisions d’Honor 2026 en el marco de la séptima edición de las Jornades Miravisions de fotoperiodismo que organiza La Mira del 23 al 25 de octubre en Juneda. Ha sido reconocido por su “labor comprometida con los problemas sociales y los derechos humanos”, con trabajos dedicados a los niños esclavos y a la ablación genital femenina. Miravisions contará con una exposición de Manresa con una muestra de su trabajo y tendrá al fotoperiodista italoamericano Alessandro Cosmelli como invitado internacional.