Gerri celebra el regreso de la sal

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Gerri de la Sal celebra mañana la 6º edición de la FestaSal, una jornada festiva para dar a conocer que se ha retomado la producción de sal en las salinas del municipio después de dos años y con la que quieren ponen en valor y preservar una tradición que ha marcado la historia de la localidad del Baix Pallars y un oficio documentado desde el siglo IX y con raíces de la edad del Bronce La programación arrancará mañana a las 10.00 en la plaza Àngel Esteve con la inauguración de la fiesta y una degustación de pan, aceite y sal de Gerri, además de una feria de artesanía con productos del territorio, en horario de 10.00 a 20.00 horas, y un taller infantil de 11.00 a 14.00 horas en el mismo espacio. A las 11.00 horas habrá una visita guiada al Museu de la Sal (3€) y, de forma paralela, la charla Monjos, comtes i sal: un viatge als primers temps del monestir de Gerri (segles IX-XI), a cargo de Xavier Costa. A las 12.30 horas se inaugurará la exposición El Pirineo sin Briet: 100 años de cambios en el paisaje, presentada por Ánchel Belmonte, coordinador científico del Geoparque Sobrarbe-Pirineos y contará con personal del Geoparc Orígens. Por la tarde, a las 13.00 horas, programan una visita teatrealizada con Esperanceta de Casa Gassia (5€). Entre las 17.30 y las 19.00 h, Sara Sareta protagonizará una sesión de cuentacuentos en las salinas. A las 18.00 h se celebrará un showcooking a cargo del cocinero Ramon Parisé y una visita guiada a las salinas (3€). La jornada continuará a las 19.30 horas con la representación teatral Artèmies. Missió Impussyble vol.1 y concluirá a las 20.30 con el concierto de rumba del Mico Trio en la plaza Àngel Esteve.