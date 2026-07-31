Gerri celebra el regreso de la sal
Fiesta. La 6º edición de FestaSal pone en valor la vuelta de la producción de este mineral en el Baix Pallars con una jornada festiva que incluye catas, exposiciones y actuaciones musicales
Gerri de la Sal celebra mañana la 6º edición de la FestaSal, una jornada festiva para dar a conocer que se ha retomado la producción de sal en las salinas del municipio después de dos años y con la que quieren ponen en valor y preservar una tradición que ha marcado la historia de la localidad del Baix Pallars y un oficio documentado desde el siglo IX y con raíces de la edad del Bronce La programación arrancará mañana a las 10.00 en la plaza Àngel Esteve con la inauguración de la fiesta y una degustación de pan, aceite y sal de Gerri, además de una feria de artesanía con productos del territorio, en horario de 10.00 a 20.00 horas, y un taller infantil de 11.00 a 14.00 horas en el mismo espacio. A las 11.00 horas habrá una visita guiada al Museu de la Sal (3€) y, de forma paralela, la charla Monjos, comtes i sal: un viatge als primers temps del monestir de Gerri (segles IX-XI), a cargo de Xavier Costa. A las 12.30 horas se inaugurará la exposición El Pirineo sin Briet: 100 años de cambios en el paisaje, presentada por Ánchel Belmonte, coordinador científico del Geoparque Sobrarbe-Pirineos y contará con personal del Geoparc Orígens. Por la tarde, a las 13.00 horas, programan una visita teatrealizada con Esperanceta de Casa Gassia (5€). Entre las 17.30 y las 19.00 h, Sara Sareta protagonizará una sesión de cuentacuentos en las salinas. A las 18.00 h se celebrará un showcooking a cargo del cocinero Ramon Parisé y una visita guiada a las salinas (3€). La jornada continuará a las 19.30 horas con la representación teatral Artèmies. Missió Impussyble vol.1 y concluirá a las 20.30 con el concierto de rumba del Mico Trio en la plaza Àngel Esteve.