Premio Olivera d’Or para la bodega Mas Blanch i Jové

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El jurado del premi Olivera d’Or al Garriguenc/a de l’any, galardón que concede el consell comarcal de Les Garrigues y que está formado por representantes del ente comarcal, ayuntamientos y entidades culturales y sociales, anunció ayer que el ganador es la bodega Mas Blanch i Jové de La Pobla de Cérvoles en esta edición.

De esta forma, la comarca reconoce los 20 años de trayectoria vitivinícola de esta bodega y el esfuerzo de proyección del arte y el paisaje que lleva a cabo con la iniciativa de la Vinya dels Artistes iniciada en 2010.

La bodega celebró estos 20 años de trayectoria el pasado 27 de junio con las fiesta A quatre vents. Entre otros contó con la participación de mallorquín Tomeu Penya, circo, acrobacias, danza y vino. Asistieron más de 600 personas. La vinculación con el arte siempre ha estado en los objetivos de la bodega gracias a la estrecha relación de la familia, originaria de Agramunt, con el pintor Josep Guinovart.

En la actual convocatoria de este galardon han quedado finalistas el pintor de Les Borges Gregorio Iglesias, el agricultor de El Soleràs Joan Riu y el investigador de Juncosa Josep Preixens. La entrega del premio tendrá lugar en el marco de la Festa Major de la capital de la comarca la primera semana de septiembre, fecha en la que también se concederá el premio al borgenc/a del año.