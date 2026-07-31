Unas 80 personas participan en la caminata bajo la luna llena entre Tàrrega y Fonolleres

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Unas 80 personas participaron el pasado miércoles en la Caminada sota la Lluna plena de Tàrrega, una nueva iniciativa de la concejalía de Deportes que combinó deporte, naturaleza y buen ambiente en una velada muy concurrida. La ruta arrancó a las 19.30 horas desde la plaza Major de Tàrrega y llevó a los participantes hasta el castillo de Fonolleres, cubriendo un total de 12 kilómetros. La jornada se cerró con una parada para cenar en El Talladell. El consistorio quiso agradecer a todas las personas que hicieron posible la caminata, tanto participantes como colaboradores, informa Laia Pedrós.