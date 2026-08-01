Cantautores de proximidad emocionan en el Dansàneu

Concierto de El Petit de Cal Eril, el jueves en el Cap del Port de Baqueira Beret, y un homenaje por el centenario de Narcisa Freixas, en el Castell de València d’Àneu. - DANSÀNEU / RUT SOLÉ

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El Dansàneu arrancó la jornada del jueves en el castillo de València d'Àneu con un homenaje a Narcisa Freixas (1859-1926), artista nacida en Sabadell y una de las primeras mujeres en dedicarse a la composición musical en Catalunya, en el marco de su centenario. Asimismo, la programación subió hasta el Cap del Port de Baqueira Beret para el concierto de la formación El Petit de Cal Eril, que reunió a jóvenes, familias, pequeños y mayores. Estaba previsto que el día de ayer concluyera con un solo de danza de la leridana Mabel Olea en Esterri d’Àneu.