La UE obligará a identificar los deepfakes hechos con IA

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La Comisión Europea empezará a aplicar mañana las primeras obligaciones de transparencia previstas en la ley de inteligencia artificial (AY Act), que exigirán identificar los contenidos generados o manipulados mediante esta tecnología, incluidos los conocidos como deepfakes (vídeos, imágenes o audios creados con IA que imitan de forma muy real a una persona haciendo o diciendo una cosa que nunca ha pasado).

Además, obligarán los xatbots (programa informático que simula una conversación con personas a través de texto o ve) y otros sistemas a advertir a los usuarios que están interactuando con una IA, mientras Bruselas asuma por primera vez las competencias para velar por el cumplimiento de la norma. Estos contenidos tendrán que incorporar marcas que identifiquen la producción con inteligencia artificial.