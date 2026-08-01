El VI laberinto de paja de Sant Ramon cobra vida

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El laberinto de paja de Sant Ramon abrió sus puertas el pasado jueves por sexto año consecutivo y, como novedad, la edición cuenta con la participación de los vecinos del pueblo como actores, que interpretan a distintos miembros de la familia Navalla e interactúan con los visitantes a lo largo del recorrido. Entre los pasillos del laberinto, formado por 400 balas de paja, el público se encontrará con retratos y pistas sobre la familia con las que deberá descifrar su árbol genealógico. La actividad abre sus puertas de jueves a domingo hasta el 13 de septiembre, de 18.00 a 22.00. Está pensada para todos los públicos y, además, cuenta con una versión infantil. El laberinto tendrá actores los domingos 2, 9, 16 y 23 de agosto.