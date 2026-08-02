Un mes de julio sofocante deja 29,8 grados por término medio a la ciudad de Lleida

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El mes de julio ha cerrado después de una sucesión de olas de calor, hasta tres, que se han traducido en cifras de auténtico récord. Superar los 40 grados centígrados durante días ha supuesto que la temperatura media en la ciudad de Lleida se situara en los 29,8 grados centígrados, convirtiendo el mes que acaba de pasar en el más caluroso al menos desde el año 1941. Así lo reflejan los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) difundidos ayer por TV3. Eso supone que la anomalía térmica registrada en la capital del Segrià ha sido de 4,4 grados.

El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) afirma, por su parte, que el mes ha sido el más cálido, delante de julio del 2022 y del 2015, y ha posicionado también entre los más secos, desde 1950.

La persistencia de hasta tres olas de calor, con muy pocos días de tregua entre sí, y una ausencia casi generalizada de precipitaciones ha dejado varios “registros extraordinarios” en la Red de Estaciones Meteorológicas Automáticas (XEMA).

Les datos indican que julio del 2026 ha sido muy cálido en toda Cataluña, especialmente en las partes elevadas del país. En 171 de las 184 estaciones de la XEMA con termómetro, la anomalía ha sido igual o superior a los +3° C con respecto al periodo 1991-2020. Les anomalías más elevadas han superado los +5° C en sectores del Berguedà, Osona, Ripollès y la Val d'Aran. La ausencia de lluvia ha acabado de dar forma en el mes, en el cual se ha acumulado menos de 1 milímetro, un déficit que ha sido especialmente relevante en el Pirineo y el Prepirineo, donde los veranos acostumbran a ser los más lluviosos del año.