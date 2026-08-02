Recta final del Dansàneu

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El Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu, pondrá hoy el punto y final a su edición número 35 tras diez días de espectáculos marcados por una clara reivindicación de los derechos culturales y con la mayor apuesta por la creación propia de su historia con cuatro producciones y dos coproducciones nacidas o vinculadas al territorio. Ayer tuvo lugar uno de los espectáculos más esperados Medea, con Sílvia Bel y Neus Borrell. Ante la previsión de mal tiempo, se cambió de escenario y, en lugar de representarla en la plaza Major de Borén tuvo lugar en el polideportivo de Esterri d’Àneu. A partir del clásico de Eurípides, esta Medea dirigida por Josep Maria Mestres, revisita la tragedia de la mujer traicionada que abandona su tierra por amor y acaba abocada a una venganza devastadora. Entrelaza la palabra y el canto, en una puesta en escena íntima e intensa sobre el amor, el odio y la fuerza destructiva de los vínculos. Por la noche, estaba previsto el concierto de Companyia Elèctrica Dharma en Espot.

El viernes, se representaron Stalkers 1: Bell End, una perfomance con Mabel Olea, con un universo visual hipnótico que bebe de la danza clásica, la escultura y la estética del anime para cuestionar los ideales contemporáneos de la belleza y la forma en que el cuerpo es modelado, exhibido y consumido. También Si vostre amor no em mata con la actriz Nora Navas de recitadora y el trío de cuerda The Rest Project formado por Maria Florea, Lara Fernández y Daniel Claret. Hoy se cierra el Dansàneu con el almuerzo cantado y la ballada popular con Artur Blasco y Cati Plana con Orquestrina Trama y la bailarina Montse Álvarez Castellà. El espectáculo de clausura será NO: La Venidera, que lleva el flamenco reinventado en Esterri d’Àneu y el concierto de Obeses en Roc Roi, en Santa Llogaia.