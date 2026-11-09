Muere Josep Tarradellas Macià, hijo del expresidente de la Generalitat Josep Tarradellas

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Josep Tarradellas Macià, hijo del expresidente de la Generalitat Josep Tarradellas, ha muerto este viernes en Lausana (Suiza), según ha informado al biógrafo de Tarradellas, Joan Esculies a través de Instagram. Esculies lo ha recordado como una persona de "trato exquisito", que creció en un exilio "nada fácil" al lado de un padre que dedicó la vida "a mantener la legalidad republicana para que los catalanes pudieran recuperar a la Generalitat". También ha explicado que después de la muerte del presidente Tarradellas, promovió el legado documental y que pudo asistir a la dignificación de la tumba familiar en Cervelló.

"En este mundo nuestro destartalado, una breve conversación con él servía para recordar que, a pesar de todo, todavía nos quedan unos cuantos señores y que, como decía el presidente, hay una cierta manera de hacer las cosas", ha expuesto Esculies.